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17:10, 9 октября 2024Из жизни

Муж утащил жену на спине из зала суда и избежал развода

В Китае муж унес жену на спине из зала суда, чтобы ей не дали с ним развестись

Фото: Tyrone Siu / Reuters

В Китае суд отклонил прошение о разводе, несмотря на то, что муж унес жену из суда. Об этом сообщает South China Morning Post.

Женщина по фамилии Чэнь из провинции Сычуань провела 20 лет в браке с мужчиной по фамилии Ли. У пары есть двое сыновей и дочь. Однако в 2024 году Чэнь подала на развод. По ее словам, муж стал поднимать на нее руку из-за пьянства, и это разрушило отношения в семье. Однако суд не удовлетворил прошение Чэнь, поскольку, по мнению судьи, у пары осталась «глубокая эмоциональная связь». Фактором отказа также стало то, что Ли не хотел разводиться. Суд посоветовал супругам сделать еще одну попытку примирения.

Недовольная решением суда, Чэнь подала апелляцию. Во время второго судебного разбирательства Ли впал в состояние аффекта, схватил Чэнь и, закинув ее за спину, утащил из зала суда. Чэнь кричала от страха во время инцидента. 12 сентября Ли написал письмо с извинениями: он признал неадекватность своих действий и пообещал не повторять подобное. «Из-за эмоционального возбуждения я ошибочно подумал, что разведусь с апеллянтом, поэтому вынес ее из зала суда, игнорируя указания судей и судебных приставов», — написал он. В конечном итоге пара не развелась. Чэнь согласилась дать Ли еще один шанс исправить ошибки, и он избежал разрыва.

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