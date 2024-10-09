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08:16, 9 октября 2024Интернет и СМИ

Мужчина прошелся мимо «ведьминого дома» в своем районе и обнаружил странную картину

Фото: Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником DavidM47 рассказал на портале, как прошелся мимо необычного дома в своем районе и сделал странную находку. Мужчина предположил, что с ее помощью жители занимались магией.

По словам рассказчика, в его районе есть дом, который кажется ему странным и который он прозвал «ведьминым домом». Он объяснил, что постройка выполнена в готическом стиле. На парковке перед ним домом стоят три или четыре дорогих автомобиля и грузовики.

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Герой истории уточнил, что однажды обнаружил на тротуаре перед этим домом сырую куриную лапу. «Я читал, что в некоторых культурах их используют, чтобы отпугивать злых духов», — порассуждал он об увиденной им странной картине.

Пользователи в комментариях заверили автора поста, что в куриной лапе нет ничего необычного. По их словам, многие используют их на кухне. «Мы кормим сырыми куриными ножками нашу собаку. Есть много людей, кто варит на них бульон. Это на самом деле не так уж и странно», «Я из Китая, там их едят все. Так что это вполне нормально», «Редко говорю это, но какой же вы невежественный», — обратились комментаторы к герою истории.

Ранее девушка рассказала на Reddit, что обнаружила у своего дома Библию с пугающей запиской. В комментариях предположили, что книгу подбросили представители церкви, находящейся рядом с домом рассказчицы.

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      Мария Большакова
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