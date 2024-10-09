Мужчина заглянул в ноутбук жены и узнал неприятный факт об их браке

Мужчина рассказал на портале Reddit, как заглянул в ноутбук своей жены и узнал неприятный факт об их браке, сильно его расстроивший. Он признался, что не может перестать думать о своем открытии.

По словам автора поста, они с возлюбленной состоят в отношениях 10 лет, из которых восемь лет женаты. Как отметил мужчина, ему казалось, что у них счастливый брак.

Недавно супруга рассказчика попросила его помочь найти письмо в ее электронной почте. Однако в процессе он наткнулся на старую переписку жены с коллегой. «Эти сообщения были игривыми, чересчур игривыми, и когда я копнул немного глубже, то понял, что около шести лет назад, в то время как мы были женаты, она изменила мне с этим парнем», — добавил мужчина и указал, что супруга не рассказывала об измене даже когда у них в браке были серьезные ссоры.

Когда автор публикации сказал жене о своем открытии, она тут же призналась в измене. «Она сказала, что это была глупая ошибка, что это длилось недолго и что она сама положила этому конец, так как ужасно чувствовала себя из-за этого. Она добавила, что в то время у нас был трудный период в отношениях, и заявила, что не рассказывала мне об этом впоследствии, так как не хотела ранить мои чувства», — отметил он.

Мужчина добавил, что сильно переживает из-за открытия и не думает, что сможет простить супругу. Однако жена считает, что муж чересчур бурно отреагировал, поскольку измена произошла давно, и им стоит двигаться дальше.

«Она не может контролировать твои чувства и эмоции. Тебе нужно время, чтобы пережить это», «Узнать об измене — это большой шок, и абсолютно понятно, что тебе тяжело из-за этого, пусть измена и произошла давно», — обратились к автору поста комментаторы. Многие посоветовали мужчине сделать ДНК-тест, если у них с женой есть дети.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что нашел личный дневник своей невесты и сделал неприятное открытие. Оказалось, что возлюбленная мужчины хочет уйти от него к другому.

