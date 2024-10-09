На Украине обратились к Зеленскому насчет переговоров с Россией

Депутат Дубинский: Зеленскому следует самому принять решение о переговорах с РФ

Владимиру Зеленского нужно самому принять решение о начале переговоров с Россией. Об этом заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Указания на такие переговоры Зеленскому никто не даст, никто не захочет брать на себя такую политическую ответственность. Это решение Зеленский должен принять сам», — считает Дубинский.

По мнению депутата Рады, для Украины сложилась тяжелая ситуация на поле боя, в которой экономика, система призыва и ВПК страны не способны сотворить чудеса.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на украинских политологов и политиков написала, что на Украине растет разочарование в «плане победы» Владимира Зеленского. Как указали журналисты, в стране были высокие ожидания от поездки Зеленского в США, однако в результате Киев оказался в подвешенном состоянии.

В свою очередь, депутат Рады Александр Дубинский заявил, что после провального визита Зеленского в США на Западе потребовали от Киева скорее завершить конфликт.