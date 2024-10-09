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02:02, 9 октября 2024Бывший СССР

На Украине заявили о попытках Зеленского снизить рейтинг военных

Экс-чиновник ЦИК Украины Магера: Зеленский стремится снизить рейтинг военных
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Leon Neal / Reuters

Бывший заместитель председателя ЦИК Украины Андрей Магера в интервью бывшему депутату Верховной Рады Бориславу Березе заявил о попытках Владимира Зеленского снизить рейтинг военных перед возможными президентскими выборами в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, до него периодически доходит информация о том, что перед выборами могут запустить сразу несколько политических проектов с военными. «Во-первых, чтобы попытаться умножить на ноль авторитет генерала Залужного. Во-вторых, чтобы понизить статус военных вообще», — сказал он.

Магера добавил, что, по мнению Зеленского, рейтинг военных не должен превосходить популярность действующей власти. Он добавил, что политик и его сторонники сделают все, чтобы изменить положение.

Ранее Зеленский рассказал о том, что его «план победы» сначала будет представлен партнерам, усовершенствован, а лишь затем обнародован. По его словам, сейчас он ожидает ответа от команды в Вашингтоне, работающей над военными и политическими деталями плана.

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      Марина Совина
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