На Украине заявили о попытках Зеленского снизить рейтинг военных

Экс-чиновник ЦИК Украины Магера: Зеленский стремится снизить рейтинг военных

Бывший заместитель председателя ЦИК Украины Андрей Магера в интервью бывшему депутату Верховной Рады Бориславу Березе заявил о попытках Владимира Зеленского снизить рейтинг военных перед возможными президентскими выборами в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, до него периодически доходит информация о том, что перед выборами могут запустить сразу несколько политических проектов с военными. «Во-первых, чтобы попытаться умножить на ноль авторитет генерала Залужного. Во-вторых, чтобы понизить статус военных вообще», — сказал он.

Магера добавил, что, по мнению Зеленского, рейтинг военных не должен превосходить популярность действующей власти. Он добавил, что политик и его сторонники сделают все, чтобы изменить положение.

Ранее Зеленский рассказал о том, что его «план победы» сначала будет представлен партнерам, усовершенствован, а лишь затем обнародован. По его словам, сейчас он ожидает ответа от команды в Вашингтоне, работающей над военными и политическими деталями плана.