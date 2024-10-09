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16:15, 9 октября 2024Мир

На Западе заявили об отступлении ВСУ в Донбассе

Меркурис: ВСУ вынуждены отступать с открытой местности в Донбассе

Фото: Reuters

Войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) вынуждены отступать с открытой местности в Южном и Центральном Донбассе. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в видео на YouTube-канале Duran.

«Русские могут отсечь украинские части, которые вынуждены отступать в города, чтобы защитить себя, потому что они недостаточно сильны для обороны на открытой местности», — сказал он.

Эксперт отметил, что одна из фундаментальных проблем ВСУ заключается в перегруженности войск в Центральном и Южном Донбассе. По его словам, эти части не могут удерживать позиции между городами и поселками и строить укрепления в этих местах, что дает российским военным возможность маневрировать.

Ранее Меркурис выразил мнение, что в ходе своего наступления российские войска приближаются к ключевым логистическим пунктам ВСУ. Он отметил, что Украина терпит одно поражение за другим.

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      Виктория Кондратьева
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