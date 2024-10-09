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10:06, 9 октября 2024Силовые структуры

Находящуюся в розыске руководительницу фирмы задержали в Петербурге за хищение миллионов

В Петербурге полиция задержала главу новосибирской фирмы за хищение 9 млн руб.

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Петербурге полиция задержала 39-летнюю руководительницу новосибирской фирмы, которая находилась в федеральном розыске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД по городу и области.

Женщина проходит обвиняемой по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

По версии следствия, с 3 октября по 26 октября 2023 года женщина под предлогом заключения договора на оказание услуг похитила 9,2 миллиона рублей, которые принадлежали другой юридической фирме.

Ранее в Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали 45-летнего местного жителя, который находился в розыске за организацию нападения на человека.

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