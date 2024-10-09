Названа дата премьеры криминальной драмы Быкова «Лихие»

Криминальная драма «Лихие» о 90-х в России выйдет 24 октября

Премьера криминальной драмы режиссера Юрия Быкова «Лихие» от продюсерской компании «Среда» состоится 24 октября в онлайн-кинотеатрах Okko и START. Режиссером-постановщиком проекта выступил Юрий Быков, который возвращается к сериальной форме вместе с командой, создавшей 10 лет назад сериал «Метод».

«Как любой режиссер, я очень волнуюсь перед премьерой. Три года жизни были отданы этому гигантскому проекту. «Лихие» - огромный труд большого количества талантливых людей. Артистов, группы, продюсеров, сценариста, режиссера. Надеюсь, зрителю будет интересно так же, как и создателям, пройти этот длинный, сложный и увлекательный путь с нашими героями», — сказал Быков.

Кадр: фильм «Лихие»

Оператор-постановщик «Лихих» — Глеб Вавилов, автор сценария – Олег Маловичко, продюсеры — Александр Цекало, Иван Самохвалов, Олег Маловичко.

«"Лихие" — это история про семью, про становление семьи в определенных обстоятельствах. Про среду, которая вынуждает людей совершать определенные поступки. Про отсутствие выбора. Но в первую очередь про семью, которая распадается, и герои пытаются ее воссоединить. На что будет готов мой герой Павел Лиховцев ради семьи — вы увидите уже в первой серии», — сказал актер Артем Быстров.

Криминальная сага «Лихие», основанная на реальных событиях, рассказывает историю о преступной группировке, контролировавшей самую большую территорию в мире. История разворачивается в трех временах — начале и конце 90-х и в наши дни.

Кадр: фильм «Лихие»

Участников группировок сыграли: Филипп Янковский, Артур Иванов, Александр Голубев, Кирилл Полухин, Александр Обласов, Дмитрий Куличков и Юрий Быков. Всего в съемках приняло участие более 300 актеров.

Съемки сериала «Лихие» проходили в Москве и Карелии и преодолели отметку в более чем 100 смен. Для съемок в Карелии были выбраны локации в Петрозаводске, Кондопожском и Сортавальском районах. Экспедиция продлилась больше двух месяцев.