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15:03, 9 октября 2024Россия

Названо число пострадавших от атак ВСУ в Курской области

Минздрав: число пострадавших от атак ВСУ в Курской области выросло до 308

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Число пострадавших в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территориям в Курской области выросло до 308 человек, среди них 11 детей. Такие данные назвал журналистам временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения региона Павел Алименко, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что на стационарном лечении находятся 23 пациента, в том числе один ребенок. Всем им оказывают квалифицированную медицинскую помощь, заверил Алименко.

До этого власти Курской области рассказали, что в регионе от украинских обстрелов пострадали 278 жителей. В стационарах тогда находились 26 граждан.

Ранее сообщалось, что российские военные отразили две украинские атаки в Курской области. Подробности боев в 14 километрах от Суджи раскрыли в Минобороны.

Отмечалось, что российские военнослужащие отразили две атаки ВСУ в направлении населенных пунктов Любимовка и Плехово.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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