Раскрыты подробности боев в 14 километрах от Суджи

Минобороны: российские войска отразили две атаки ВСУ в Курской области

Российские войска отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Подробности боев в 14 километрах от Суджи раскрыли в Минобороны России.

По данным министерства, подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий в российском приграничном регионе.

В частности, российские военные отразили две атаки ВСУ в направлении населенных пунктов Любимовка и Плехово.

«[Украинские войска] потеряли до 20 человек», — уточнили в ведомстве.

Бои с украинскими войсками в Курской области ведутся с 6 августа. О попытках прорыва ВСУ в районе населенного пункта Плехово сообщается с середины сентября. В частности, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявлял о неудавшейся попытке прорыва ВСУ на один из российских опорных пунктов на танке и боевой бронированной машине.

