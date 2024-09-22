«Весь день шла работа». Алаудинов заявил о срыве попытки ВСУ прорваться у Плехова в Курской области

Алаудинов заявил о срыве попытки ВСУ прорваться у Плехова в Курской области

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались прорваться у населенного пункта Плехово Суджанского района Курской области.

Он уточнил, что украинские военные совершили неудачную попытку прорыва на танке и боевой бронированной машине (ББМ).

В общей сложности там работа шла сегодня весь день по выбиванию противника, который пытался пробиться на один из наших опорных пунктов, но в общей сложности на нашем направлении у нас было все подконтрольно Апти Алаудинов командир спецназа «Ахмат»

Генерал-майор добавил, что на курском направлении российские военные продвинулись вперед. При этом военные ВСУ весь день несли потери и не добились результатов.

19 сентября командир спецназа «Ахмат» рассказал о тяжелом положении украинской армии на суджанском направлении в Курской области. По его словам, украинские военные пытаются хотя бы как-то закрепиться на отдельных участках.

Алаудинов заявил, что, несмотря на огневое воздействие, нет ни одного участка, где ВСУ могли бы продвинуться хотя бы на 100 метров. Он добавил, что ездил на крайний правый фланг российских подразделений на стороне городов Рыльск и Льгов.

Алаудинов заявил о больших потерях ВСУ

Алаудинов заявил о больших потерях ВСУ в районе Суджи в Курской области. Командир спецназа «Ахмат» счел рабочей обстановку в приграничном российском регионе.

Ежедневно противник пытается продавиться, хотя последние дни, уже действительно понеся очень большие потери, именно на нашем суджанском направлении он уже где-то, можно сказать, даже утихомирился Апти Алаудинов командир спецназа «Ахмат»

Алаудинов отметил, что украинские военные пытаются контратаковать на других участках, где идет продвижение российских сил.

Ранее он рассказал о том, что группа военнослужащих ВСУ численностью 60 человек сбежала от ВС России на одном из участков в Курской области. Офицер отметил, что командование пыталось вернуть бойцов, однако они отказались воевать и направились в сторону границы.

В Курской области сравнили состав подразделений ВСУ в начале вторжения и сейчас

При вторжении ВСУ в Курскую область в начале августа в регион заходили элитные подразделения. Сейчас же Украина насыщает участок членами территориальных батальонов. Такое сравнение привел командир интербригады «Пятнашка» Ахра Авирдзба с позывным Абхаз.

Перед бойцами ВСУ, которые сейчас заходят в регион, ставится задача закрепляться на своих позициях и замедлять продвижение российских войск, которые начали контрнаступление.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что ВСУ использовали более 200 танков и 400 бронемашин для вторжения в Курскую область. Кроме того, как сообщали военкоры, ВСУ бросили на прорыв обороны российских сил в Курской области немецкие танки Leopard и боевые машины пехоты (БМП) Marder.

ВСУ вторглись в Курскую область больше месяца назад, в регионе ввели режим ЧС федерального характера и режим контртеррористической операции. 11 сентября Россия начала контрнаступление в Курской области.

ВСУ не оставляют попыток прорваться в Курскую область на некоторых участках границы с Россией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию в некоторых районах Курской области, которые находятся под контролем украинский войск, чрезвычайной. По его словам, эта ситуация будет своевременно исправлена.