Названы самые отпугивающие работодателей факторы на собеседовании

Российских работодателей чаще всего отпугивают в соискателях их юный возраст и регулярные смены основного места труда. Об этом заявила карьерный консультант Галина Бобкова, ее слова приводит «Комсомольская правда».
Частая смена работы может вызвать недоверие к кандидату. Подобных соискателей обычно называют «летунами», они, как правило, не задерживаются долго на одном месте труда, что не приносит особой выгоды их работодателям. Менять работу, по мнению эксперта, лучше не чаще, чем раз в 3-5 лет.
В свою очередь, кандидаты, потратившие больше семи лет своей жизни на одном месте труда, также могут вызвать определенные подозрения. Таких соискателей могут заподозрить в излишней осторожности и нежелании профессионально развиваться, пояснила Бобкова.
К числу пугающих работодателей факторов она отнесла и семейное положение кандидата. Если человек разведен, в компании могут посчитать, что он будет тратить много времени на личную жизнь, в том числе пытаясь найти вторую половину на основном месте труда. Недоверие же к юным соискателям, по ее мнению, вызвано прежде всего опасениями по поводу их профессиональных навыков, резюмировала аналитик.
Ранее эксперт по коммуникациям и специалист в области Public Relations Павел Шашлов дал россиянам советы, как успешно пройти собеседование при трудоустройстве на работу. Он рекомендовал гражданам грамотно себя презентовать работодателю. Отточить подобный навык, по его словам, можно при помощи техники lift-talk, что переводится как «разговор в лифте». За короткий промежуток времени важно произвести на работодателя благоприятное впечатление. Этого можно добиться, рассказав, чем соискатель может быть полезен для компании, нелишним будет и краткое описание своих ключевых качеств и черт характера.