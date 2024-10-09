Небензя заявил о неготовности продлить мандат по миссии ООН в одной стране

Небензя: Россия не готова продлить мандат миссии ООН в Ливии

Москва не готова продлить мандат миссии ООН в Ливии до тех пор, пока не будет определен ее глава. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

«Сожалеем, что после ухода [спецпредставителя генсека ООН по Ливии] Абдулая Батили "переходный период" в ней затягивается. Все мы понимаем, что как бы ни старались его бывшие подчиненные, без полноценного, одобренного СБ ООН нового руководителя она не может в полной мере исполнять возложенные на нее важнейшие функции», — рассказал дипломат.

Небензя также добавил, что российская сторона ожидает от генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша предложений по новой кандидатуре.

Ранее Небензя заявил, что Израиль планирует втянуть США в прямой конфликт с Ираном. В частности, он допустил, что конфликт может выйти на «невообразимый уровень эскалации». По его словам, этот сценарий представляет угрозу не только для Ближнего Востока, но и для всего мира.