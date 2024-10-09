Нефтяной конкурент России ограничит вывоз из страны одного вида топлива

Минэнерго Казахстана на полгода запретит вывоз сжиженного нефтяного газа

Министерство энергетики Казахстана продлит запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа автомобильным и железнодорожным транспортом. Решение ограничить экспорт одного вида топлива приняли для обеспечения внутреннего рынка, со ссылкой на представителей ведомства сообщает ТАСС

Мера вводится на полгода, планируемый запрет на вывоз газа нефтяной конкурент России может принять уже 14 ноября. Он не затронет вывоз топлива, произведенного из сырья, добытого на Карачаганакском месторождении, контракты, утвержденные президентом Казахстана, и транзитные перевозки.

По словам министра энергетики республики Алмасадама Саткалиева, дефицит сжиженного газа в Казахстане составляет порядка 20-25 процентов из-за увеличения числа машин с газовым двигателем. Из-за более низких цен на сжиженный газ количество таких автомобилей с 2022 по 2023 год выросло на 18 процентов.

Также Саткалиев заявил об отсутствии нужды республики резервировать бензин в России в 2024 году. Республика ежегодно резервирует на осень 50-70 тысяч тонн бензина в РФ, что дает операторам возможность импортировать при необходимости данные объемы в случае отсутствия наличия дефицита, но сейчас потребность отпала.

В Казахстане собрались построить новый трубопровод параллельно с уже действующим Бейнеу — Бозой — Шымкент, чтобы существенно расширить экспортные возможности для поставок газа в Китай. Стоимость масштабного проекта оценивается в 3-6 миллионов долларов. Сроки строительства новой магистрали должны составить не менее двух лет, а добыча увеличится на 3,5-5 миллиардов кубометров.