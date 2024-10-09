Военный эксперт Дандыкин: в последнее время ВС РФ уничтожили много техники ВСУ

В последнее время Вооруженные силы (ВС) России уничтожили много техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Так специалист оценил объем разгромленного украинского оружия в беседе с «Лентой.ру».

«Уничтожено много техники, прежде всего места складирования ракет, боеприпасов, беспилотников и, самое главное, места их производства и сборки. Это и Одесса, и Черноморский порт, и города недалеко от линии соприкосновения типа Купянска», — прокомментировал Дандыкин.

По словам военного эксперта, уничтожение техники сильно влияет на снабжение боеприпасами ВСУ.

Это помогает нашим бойцам добиваться успеха на фронте Василий Дандыкин военный эксперт

Ранее российские войска уничтожили в Купянске цех по сборке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и склад с ракетно-артиллерийским вооружением (РАВ). Об этом рассказал полковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Кроме того, в Минобороны России сообщили, что ВС России нанесла удары по объектам энергетики Украины.

