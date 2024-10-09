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15:55, 9 октября 2024Бывший СССР

Российский военный оценил объем уничтоженной техники ВСУ

Военный эксперт Дандыкин: в последнее время ВС РФ уничтожили много техники ВСУ

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

В последнее время Вооруженные силы (ВС) России уничтожили много техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Так специалист оценил объем разгромленного украинского оружия в беседе с «Лентой.ру».

«Уничтожено много техники, прежде всего места складирования ракет, боеприпасов, беспилотников и, самое главное, места их производства и сборки. Это и Одесса, и Черноморский порт, и города недалеко от линии соприкосновения типа Купянска», — прокомментировал Дандыкин.

По словам военного эксперта, уничтожение техники сильно влияет на снабжение боеприпасами ВСУ.

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Василий Дандыкинвоенный эксперт

Ранее российские войска уничтожили в Купянске цех по сборке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и склад с ракетно-артиллерийским вооружением (РАВ). Об этом рассказал полковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Кроме того, в Минобороны России сообщили, что ВС России нанесла удары по объектам энергетики Украины.

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