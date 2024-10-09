Легендарные модели iPod признали устаревшими

Apple добавила последние модели iPod nano и shuffle в список устаревших гаджетов

Корпорация Apple признала устаревшими последние выпущенные модели линеек iPod nano и iPod shuffle. На это обратило внимание издание MacRumors.

Журналисты медиа отметили, что признание легендарных моделей плееров устаревшими ознаменует собой «конец эпохи». В последние раз новые версии компактных устройств — iPod nano седьмого поколения и iPod shuffle четвертого поколения — вышли в 2015 году. В 2017 году Apple полностью прекратила их производство.

Плеер iPod shuffle — девайс для воспроизведения аудиофайлов, не имеющий экрана. У iPod nano был небольшой цветной дисплей, однако гаджет имел маленькие габариты — длину 76,5 миллиметра и вес 31 грамм. Apple переносит устройств в список устаревших, если с момента прекращение его продаж проходит более 7 лет. После этого сервисные центры компании имеют право прекратить обслуживание девайса.

Кроме плееров американский IT-гигант признал устаревшим смартфон iPhone 6. Также в список попали 12-дюймовый MacBook 2017 года выпуска и iPad шестого поколения.

В конце сентября корпорация Apple признала 12 компьютеров Mac устаревшими. Самыми старыми девайсами оказались MacBook Air, представленный в начале 2015 года, а также три iMac и один MacBook Pro, вышедшие в конце 2015 года.