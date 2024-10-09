Олимпийскую чемпионку с Украины дисквалифицировали за допинг

Олимпийскую чемпионку с Украины Виту Семеренко дисквалифицировали за допинг

Олимпийскую чемпионку, украинскую биатлонистку Виту Семеренко дисквалифицировали за допинг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный антидопинговый центр Украины.

Семеренко отстранили на один год. Спортсменка трижды за год не предоставила информацию о своем местонахождении и пропустила допинг-тесты. Дисквалификация отсчитывается с 20 марта 2024 года.

38-летняя Семеренко завершила выступления на международном уровне в сезоне-2021/2022. Однако она продолжает соревноваться на внутренних стартах.

Семеренко — чемпионка Игр-2014 в эстафете и бронзовый призер в спринте. Также на ее счету две серебряные и пять бронзовых медалей чемпионатов мира.