Парень показал необычную отметину на теле и узнал о неприятном диагнозе

Пользователь Reddit с ником ShatterproofSharkie показал на портале необычную отметину на своем теле, которую он принял за укус насекомого. В комментариях читатели порассуждали о неприятном диагнозе, который может быть у парня.

На фото, которое пользователь прикрепил к публикации, на его теле была небольшая круглая отметина с красными краями и желтоватой серединой. Автор поста принял ее за укус насекомого. Парень сообщил, что неизвестное пятно держится на его теле уже три дня.

Многие комментаторы заявили, что так может проявляться стригущий лишай. Парня призвали купить мазь для местного применения и выяснить, не заразил ли он кого-то еще.

Другие пользователи также предположили, что автора публикации мог укусить клещ. Парню посоветовали пройти тест на болезнь Лайма, которую переносят эти членистоногие, и по необходимости пройти курс антибиотиков.

Ранее парень показал на Reddit фотографию укуса и озадачил комментаторов. Некоторые из них призвали автора поста сделать укол от бешенства.