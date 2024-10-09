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11:52, 9 октября 2024Мир

В России высказались о возможности проведения переговоров по Украине без Киева

Депутат Журова: не хотим исключать Киев из переговоров по украинскому конфликту
Светлана Журова

Светлана Журова. Фото: Павел Кашаев / РИА Новости

Переговоры по украинскому конфликту должны проходить с Киевом, убеждена первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат высказалась о возможности проведения переговорного процесса с Западом без Украины.

«Мы вряд ли хотим Украину исключать [из переговорного процесса]. Потому что, в принципе, надо с ними договариваться. Запад должен дать команду. А договариваться мы все равно будем между собой. За столом должна сидеть украинская сторона. Это и правильно, и надо от них услышать, а не то, что их инструкторы будут говорить. Потому что сегодня они говорят одно, другое, а подписывать должна будет Украина в любом случае», — прокомментировала Журова.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленского нужно самому принять решение о начале переговоров с Россией. По мнению депутата Рады, для Украины сложилась тяжелая ситуация на поле боя, в которой экономика, система призыва и ВПК страны не способны сотворить чудеса.

6 октября газета Washington Post со ссылкой на украинских политологов и политиков написала, что на Украине растет разочарование в «плане победы» Владимира Зеленского. Как указали журналисты, в стране были высокие ожидания от поездки Зеленского в США, однако в результате Киев оказался в подвешенном состоянии.

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