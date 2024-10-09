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19:42, 9 октября 2024Ценности

44-летняя певица Слава снялась топлес

Фото: @nastya_slava

Российская певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) снялась топлес. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающего четыре миллиона подписчиков.

44-летняя исполнительница предстала перед камерой в блестящем серебристом наряде. Он состоял из трусов со шнуровкой на бедрах, остроносых ботфортов на шпильках и перчаток выше локтя. При этом обнаженную грудь знаменитость прикрыла ладонями.

В то же время звезда сделала контрастный макияж с густыми черными стрелками, темными тенями на веках и бордовой помадой. «Девочки, в 45 все только...» — указала в подписи автор поста.

В сентябре Слава рассказала о похудении с помощью аналога популярного у звезд препарата «Оземпик».

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      Карина Черных
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