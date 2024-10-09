44-летняя певица Слава снялась топлес

Российская певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) снялась топлес. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающего четыре миллиона подписчиков.

44-летняя исполнительница предстала перед камерой в блестящем серебристом наряде. Он состоял из трусов со шнуровкой на бедрах, остроносых ботфортов на шпильках и перчаток выше локтя. При этом обнаженную грудь знаменитость прикрыла ладонями.

В то же время звезда сделала контрастный макияж с густыми черными стрелками, темными тенями на веках и бордовой помадой. «Девочки, в 45 все только...» — указала в подписи автор поста.

В сентябре Слава рассказала о похудении с помощью аналога популярного у звезд препарата «Оземпик».