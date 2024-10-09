Похитившую деньги для ветеранов Великой Отечественной войны экс-министра осудили

СК: экс-министра соцполитики Пашинову осудили за хищение средств ветеранов ВОВ

Экс-министра социальной политики Красноярского края Галину Пашинову суд признал виновной в хищении денег, предназначенных для покупки подарков ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ). Ее приговорили к 3 годам и 10 месяцам заключения условно, заявили в управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии, передает ТАСС.

Пашиновой вменяют преступление по части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По данным следствия, есть и другие фигуранты дела — бывший первый заместитель министра социальной политики региона Наталья Колягина (приговорена к шести годам условно) и три представителя коммерческих организаций — Денис Михиенко, Наталья и Вадим Гиляевы (от 3 лет и 8 месяцев до 4,5 лет условно). Им вменяют мошенничество.

Обвиняемые не признали вину. Чиновницам также запретили занимать должности в госорганах и органах местной власти.

Следствие установило, что в рамках контрактов на покупку подарков для ветеранов должны были закупить электрочайники, мультиварки, пароварки, термопоты, тонометры, миксеры, соковыжималки, блендеры, мультипекари, утюги и хлебопечи на сумму 4,3 миллиона рублей.