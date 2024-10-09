Попавшая в скандал с рэпером P.Diddy Бейонсе пришла на скачки в жакете на голое тело

Американская певица Бейонсе, которая попала в скандал с участием известного рэпера P.Diddy (настоящее имя — Шон Комбс), пришла на скачки в откровенном наряде. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

43-летняя знаменитость посетила мероприятие, которое проходило в Калифорнии, вместе со своим супругом, рэпером Jay-Z. На размещенных кадрах исполнительница запечатлена в сером клетчатом костюме, состоящем из мини-юбки и жакета. При этом можно заметить, что верхнее изделие она надела на голое тело.

Кроме того, звезда дополнила образ черной широкополой шляпой, а также примерила очки с прозрачными линзами. Вдобавок визажисты сделали ей макияж в нюдовых тонах, а стилисты, в свою очередь, уложили волосы в объемные локоны.

Ранее сообщалось, что Бейонсе пришла на закрытую вечеринку Sir Davis Whisky в Париже в облегающем платье с глубоким декольте и золотистыми пайетками.