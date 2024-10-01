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12:19, 1 октября 2024Ценности

Бейонсе показала фигуру в платье с откровенным декольте

Певица Бейонсе показала фигуру в облегающем платье с глубоким декольте

Фото: Kevin Mazur / WireImage / Parkwood

Американская певица Бейонсе показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя исполнительница поделилась серией снимков с закрытого мероприятия Sir Davis Whisky в Париже. Так, на размещенных фото знаменитость предстала в облегающем платье люксового бренда Gucci, оформленном глубоким декольте и золотистыми пайетками. Кроме того, звезда надела открытые туфли, а также взяла с собой напечатанную на 3D-принтере сумку, украшенную кристаллами. При этом видно, что аксессуар выполнен в виде бутылки виски.

Для образа артистки визажисты сделали макияж в нюдовых тонах. Стилисты, в свою очередь, уложили волосы в объемную прическу.

Ранее сообщалось, что Бейонсе обнажила грудь для мужского журнала GQ.

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      Мария Винар
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