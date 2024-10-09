Популярный российский юморист рассказал о пропасти между оставшимися и уехавшими комиками

Юморист Ловкачев рассказал о пропасти между оставшимися и уехавшими комиками

Популярный российский юморист Сева Ловкачев рассказал о пропасти между оставшимися в России и уехавшими из страны комиками. На эту тему он порассуждал в подкасте «Бухарог лайв», доступном на YouTube.

«Эта пропасть возникала у меня в голове, когда ты видишь какие-то выхлопы из социальных сетей, какие-то комментарии, слухи. У меня бывало такое, что в стрессовой атмосфере и в целом можно начать думать про какого-то человека плохо», — высказался Ловкачев об отношениях с коллегами, которые уехали из России.

При этом юморист добавил, что при личном общении с уехавшими россиянами его мнение о них меняется в лучшую сторону.

Ранее бывший участник проекта Stand Up на ТНТ, известный российский комик Руслан Халитов, уехавший из России, оценил перспективу возвращения в страну. Он отметил, что не намерен возвращаться в страну. По мнению юмориста, в стране нет возможности заниматься стендапом так, как ему бы хотелось.