Посольство РФ в США ответило на слова Харрис в адрес Путина

Посольство РФ: оскорбления Харрис в адрес Путина говорят о бессилии властей США

Оскорбительные высказывания кандидата в президенты США Камалы Харрис в адрес главы Российской Федерации Владимира Путина говорят о бессилии правящих кругов в Вашингтоне. Так ответило посольство России в США на слова Харрис. Заявление опубликовано в Telegram.

В нем говорится, что американские чиновники используют оскорбления, потому что не могут нанести российской стороне стратегическое поражение. Также в посольстве отметили, что Москва возмущена неприемлемым поведением Харрис. «Хамская лексика вошла в привычку у нынешних так называемых государственных деятелей Америки», — добавили в диппредставительстве России.

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис раскритиковала своего конкурента от республиканцев Дональда Трампа из-за данных, которые указаны в книге американского журналиста Боба Вудворта «Война».

Известный американский журналист-расследователь Боб Вудворд рассказал, как президент США Джо Байден называл мировых лидеров в личных беседах.

