Путин и Лукашенко начали переговоры

Двусторонние переговоры Путина и Лукашенко начались в Кремле

Двусторонние переговоры президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко начались в Кремле. Об этом передает РИА Новости.

Путин и Лукашенко проведут восьмую встречу с начала 2024 года. Как сообщили в пресс-службе Кремля, российский и белорусский президенты обсудят вопросы двусторонних отношений с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства.

Ранее Лукашенко размялся рубкой дров перед встречей с президентом России Владимиром Путиным на заседании Совета глав государств СНГ в Москве. На опубликованном фото можно увидеть разрубленные березовые поленья.

Также белорусский президент вручил Путину на день рождения «очень серьезный подарок», сделанный в Белоруссии. Лукашенко отказался раскрыть детали подарка и предложил узнать подробности напрямую у президента России.