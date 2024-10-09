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14:15, 9 октября 2024Бывший СССР

Путин и Лукашенко начали переговоры

Двусторонние переговоры Путина и Лукашенко начались в Кремле

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Двусторонние переговоры президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко начались в Кремле. Об этом передает РИА Новости.

Путин и Лукашенко проведут восьмую встречу с начала 2024 года. Как сообщили в пресс-службе Кремля, российский и белорусский президенты обсудят вопросы двусторонних отношений с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства.

Ранее Лукашенко размялся рубкой дров перед встречей с президентом России Владимиром Путиным на заседании Совета глав государств СНГ в Москве. На опубликованном фото можно увидеть разрубленные березовые поленья.

Также белорусский президент вручил Путину на день рождения «очень серьезный подарок», сделанный в Белоруссии. Лукашенко отказался раскрыть детали подарка и предложил узнать подробности напрямую у президента России.

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      Алевтина Запольская
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