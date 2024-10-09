Путин назвал странной закупку продукции из древесины за границей

Путин: странно, что Россия закупает продукцию из древесины за границей

Странно, что Россия закупает продукцию из древесины за границей, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

«Многое из этого мы закупаем за границей. Ну это просто странно», — высказался он. По словам президента, ситуация меняется к лучшему, но не так быстро, как хотелось бы. Он пообещал, что Москва будет делать все для поддержки предприятий, производящих изделия из древесины.

Ранее сообщалось, что в январе-июле 2024-го российские лесопромышленники стали меньше вывозить древесину за рубеж. За полгода РФ поставила за рубеж 13 миллионов кубометров пиломатериалов и круглого леса — на четыре процента меньше в годовом выражении, назвали цифры в «Рослесинфорге».