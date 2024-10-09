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21:24, 9 октября 2024Экономика

Путин назвал странной закупку продукции из древесины за границей

Путин: странно, что Россия закупает продукцию из древесины за границей
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Странно, что Россия закупает продукцию из древесины за границей, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

«Многое из этого мы закупаем за границей. Ну это просто странно», — высказался он. По словам президента, ситуация меняется к лучшему, но не так быстро, как хотелось бы. Он пообещал, что Москва будет делать все для поддержки предприятий, производящих изделия из древесины.

Ранее сообщалось, что в январе-июле 2024-го российские лесопромышленники стали меньше вывозить древесину за рубеж. За полгода РФ поставила за рубеж 13 миллионов кубометров пиломатериалов и круглого леса — на четыре процента меньше в годовом выражении, назвали цифры в «Рослесинфорге».

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      Марина Совина
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