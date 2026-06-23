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20:58, 23 июня 2026Культура

Лепс передал редкую икону в Троице-Сергиеву лавру

Григорий Лепс передал редкую икону Сергия Радонежского XIX века в Троице-Сергиеву лавру
Андрей Шеньшаков

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Народный артист России Григорий Лепс передал редкую икону из своей коллекции Музею христианского искусства Троице-Сергиевой лавры. Об этом сообщает «Газета.Ру».

В пресс-службе артиста рассказали, что икона преподобного Сергия Радонежского середины XIX века из личного собрания артиста — это точная копия древнего образа 1585 года, который был написан по указу царя Федора Иоанновича на гробовой доске святого. Эксперты полагают, что он был создан в лаврской мастерской иконописца Ивана Малышева.

«Ко мне пришло убеждение, что этот редчайший образ должен находиться в месте, где преподобный Сергий воссылал молитвы Богу. Теперь паломники и посетители смогут увидеть этот образ, обладающий мощной духовной силой», — заявил певец на церемонии передачи.

Известно, что сам Лепс приобрел икону в 2014 году, когда отмечалось 700-летие со дня рождения Сергия Радонежского.

Ранее решивший усыновить троих детей Григорий Лепс посетил детские дома Донбасса. Певец опубликовал фотографии с детьми и персоналом учреждений и сообщил, что вручил воспитанникам подарки.

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