Россиянам назвали сроки подорожания автомобилей

Автоэксперт Ольховский: россияне ощутят подорожание машин весной 2025 года

Автомобили вырастут в цене через несколько месяцев после повышения ставки утильсбора. Об этом заявил генеральный директор ГК «АВТОДОМ» Андрей Ольховский. Его цитирует «Автостат».

Он считает, что рост этой ставки обернется выборочным и несистемным увеличением стоимости транспортных средств. Вероятнее всего, россияне ощутят его лишь после Нового года или в первые месяцы весны, когда будут реализованы все запасы.

С ним согласился гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич, который тоже считает, что резкого скачка цен на машины ждать не следует. Скорее всего, их стоимость вырастет в течение двух-трех месяцев.

О плавном росте цен предупредил и глава дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин. Он полагает, что они увеличатся на 10-15 процентов к концу 2024 года. При этом сильного проседания спроса в октябре также не ожидается.

Ранее появился прогноз о подорожании новых автомобилей на 5-10 процентов из-за резкого роста ставки утильсбора. Есть мнение, что повышение цен коснется лишь моделей массового сегмента, причем как новых, так и подержанных.