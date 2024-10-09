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13:25, 9 октября 2024Экономика

Россиянам назвали сроки подорожания автомобилей

Автоэксперт Ольховский: россияне ощутят подорожание машин весной 2025 года

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Автомобили вырастут в цене через несколько месяцев после повышения ставки утильсбора. Об этом заявил генеральный директор ГК «АВТОДОМ» Андрей Ольховский. Его цитирует «Автостат».

Он считает, что рост этой ставки обернется выборочным и несистемным увеличением стоимости транспортных средств. Вероятнее всего, россияне ощутят его лишь после Нового года или в первые месяцы весны, когда будут реализованы все запасы.

С ним согласился гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич, который тоже считает, что резкого скачка цен на машины ждать не следует. Скорее всего, их стоимость вырастет в течение двух-трех месяцев.

О плавном росте цен предупредил и глава дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин. Он полагает, что они увеличатся на 10-15 процентов к концу 2024 года. При этом сильного проседания спроса в октябре также не ожидается.

Ранее появился прогноз о подорожании новых автомобилей на 5-10 процентов из-за резкого роста ставки утильсбора. Есть мнение, что повышение цен коснется лишь моделей массового сегмента, причем как новых, так и подержанных.

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