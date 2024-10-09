Россияне захотели определенный вид отдыха с наступлением холодов

Алеан: спрос на отдых с терминальными источниками вырос на 12 процентов

Российские путешественники захотели испробовать определенный вид отдыха с наступлением холодов — туристы отдают предпочтение локациям с термальными источниками. Об этом представители туроператора «Алеан» сообщили «Ленте.ру».

Так, согласно информации экспертов, спрос на объекты размещения с горячими источниками на октябрь-декабрь вырос на 12 процентов. Самое популярное направление для такого отдыха — Тюменская область, которая считается термальной столицей России. На нее приходится 85 процентов бронирований с терминальными комплексами.

На втором месте по популярности оказалась Адыгея — 10 процентов бронирований. Кроме того, спросом пользуется и Мостовский район Краснодарского края, а также Свердловская и Челябинская области и курорт Начики на Камчатке.

Ранее путешественникам раскрыли топ-5 направлений для бюджетного отпуска зимой в России. Так, дешевле всего в зимний период можно улететь в Минводы, регион славится санаторным отдыхом. Средняя цена авиабилета в одну сторону — 16,2 тысячи рублей.