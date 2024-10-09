Россияне запустили фейерверк на ходу из кабриолета и попали на видео

Жители Красноярска на Николаевском мосту запустили фейерверк из кабриолета

Жители Красноярска на Николаевском мосту запустили фейерверк прямо на ходу из кабриолета. Действия россиян попали на видео, соответствующие кадры опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На видеоролике видно, как автомобиль движется по мосту. Затем находящиеся в салоне запускают фейерверк. Одна из ракет взрывается прямо рядом с машинами на высоте пары метров.

Baza разузнала, что владельцев автомобиля начали искать сотрудники полиции.

До этого сообщалось, что следователь МВД возбудил уголовное дело против 33-летней жительницы Ростова-на-Дону, которая подозревается в совершении поджогов в торговых центрах города.

Россиянка под видом клиентки заходила в магазины, ставила внутри коробку с фейерверком, поджигала и убегала.

box#3665315