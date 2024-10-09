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09:28, 9 октября 2024Силовые структуры

Россиянин взял без разрешения машину знакомого и был ранен ножом

В Петербурге мужчина ранил оппонента, который без спроса взял его машину

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге полиция работает над задержанием мужчины, который ранил 32-летнего жителя Северокавказского региона на Апраксином дворе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД по городу и области.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

Днем 8 октября пострадавший без разрешения взял покататься машину знакомого, в результате чего между ними возник конфликт. В какой-то момент владелец автомобиля достал нож и ранил оппонента в бедро. Пострадавшего госпитализировали.

Ранее в Москве правоохранители задержали мужчину, который напал на девушку и избил ее из-за отказа с ним познакомиться.

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