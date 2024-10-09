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19:03, 9 октября 2024Силовые структуры

Россиянина оставили под стражей по обвинению ФСБ в сотрудничестве с Украиной

В Калининграде суд продлил арест мужчине за сотрудничество с СБУ

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Центральный районный суд Калининграда продлил срок ареста 29-летнему местному жителю, обвиняемому ФСБ в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Решение принято по ходатайству следователя ФСБ. Мужчина останется под стражей до 5 декабря.

Из материалов уголовного дела следует, что калининградец начал сотрудничать на конфиденциальной основе с сотрудником СБУ. В 2023 году россиянин передал ему сведения о социально-политической и экономической обстановке в России и Белоруссии.

Преступную деятельность выявили сотрудники управления ФСБ по Калининградской области. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК России («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством»).

Ранее 9 октября сообщалось, что жительница Псковской области, задержанная по подозрению в государственной измене вместе с сыном, первой связалась с представителем украинского общественного гуманитарного проекта, находящегося под контролем Главного управления разведки Украины.

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      Любовь Ширижик
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