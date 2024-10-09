Российская фигуристка рассказала о поступавших ей угрозах в соцсетях

Российская фигуристка Шанаева рассказала о поступавших ей угрозах в соцсетях

Российская фигуристка Елизавета Шанаева рассказала об угрозах, поступавших ей в соцсетях. Ее слова приводит Sport24.

Спортсменка рассказала, что ей стали писать после того, как она на разминке случайно порезала лезвием конька ногу соотечественнице Аннабель Морозов. «Люди писали: "Если тебе прилетит по голове, то это за Аннабель". Причем аватарки у них не котики или зайчики. Это были реальные, живые люди с настоящими фото. Ходила и оглядывалась», — отметила Шанаева.

Россиянка добавила, что больше не общается с Морозов. «Не сказать, что и до этого дружили, максимум "привет-привет"», — заявила Шанаева.

Инцидент произошел в октябре 2023 года на Гран-при России в Красноярске. Из-за травмы Морозов снялась с произвольного танца.