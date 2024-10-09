Российские осужденные поставили спектакль о вампирской любви

В Иваново осужденные из ИК-7 поставили спектакль о вампирской любви

В Ивановской исправительной колонии №7 осужденные поставили спектакль о вампирской любви. Об этом сообщает IvanovoNews.ru.

В основу сюжета легла история любви молодого вампира и человека, а также преодоление сложностей на пути к их союзу. В постановке задействовали порядка 150 осужденных, а процесс подготовки занял год. Уточняется, что женщины сами писали сценарий, придумывали эскизы костюмов и шили их, а также своими руками создавали декорации. Этим они занимались по вечерам после работы.

Ранее ФСИН сообщила об отсутствии пострадавших при пожаре в ИК-10 Екатеринбурга.