Российскую школьницу после расправы над сестрами отправили на экспертизу

Следователи направили на психолого-психиатрическую экспертизу 13-летнюю жительницу Тольятти, которая расправилась с младшими сестрами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.
Обследовать школьницу будут в психиатрическом стационаре. Следователи выясняют мотив преступления, для чего допрашиваются родители, свидетели из числа соседей, учителей и одноклассников.
Девочка подтвердила следователям свою причастность к расправе над сестрами 2 и 5 лет. Матери она заявила: «Это я! Ха-ха-ха».
Девочек с ножевыми ранениями нашли на балконе квартиры на улице Лизы Чайкиной в Тольятти вечером 8 октября.
Мать оставила старшую дочь за ними присматривать.