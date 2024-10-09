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11:47, 9 октября 2024Силовые структуры

Российскую школьницу после расправы над сестрами отправили на экспертизу

СК направил на психолого-психиатрическую экспертизу убившую сестер школьницу
Начало событий в новости 13-летняя подросток из Тольятти созналась в убийстве двух младших сестер

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

Следователи направили на психолого-психиатрическую экспертизу 13-летнюю жительницу Тольятти, которая расправилась с младшими сестрами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Обследовать школьницу будут в психиатрическом стационаре. Следователи выясняют мотив преступления, для чего допрашиваются родители, свидетели из числа соседей, учителей и одноклассников.

Девочка подтвердила следователям свою причастность к расправе над сестрами 2 и 5 лет. Матери она заявила: «Это я! Ха-ха-ха».

Девочек с ножевыми ранениями нашли на балконе квартиры на улице Лизы Чайкиной в Тольятти вечером 8 октября.

Мать оставила старшую дочь за ними присматривать.

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      Любовь Ширижик
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