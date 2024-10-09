Силовики задержали россиянина за возбуждение ненависти к военным

В Москве силовики задержали мужчину за угрозы насилия в отношении военных

В Москве силовики задержали подозреваемого в возбуждении ненависти и вражды в отношении российских военных. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу Москве.

По данным следствия, москвич разместил в свободном доступе социальной сети записи с угрозами в адрес военных и их семей. Мужчина задержан и доставлен подразделение столичного СК.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ.

Ранее сообщалось, что трое мужчин на видео угрожали наказывать жителей Москвы и попались полиции.