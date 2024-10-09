Соратник Кадырова прокомментировал арест работавшего с ним адвоката

Алаудинов призвал отказаться от спекуляций по теме ареста адвоката Шапиро

Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов призвал отказаться от спекуляций по теме ареста адвоката Дениса Шапиро, работавшего с ним. Свой комментарий по ситуации командир спецназа «Ахмат» оставил в Telegram-канале.

Алаудинов признался, что они дружат с юристом, однако в контексте нового дела следует опираться на решения правосудия.

«В очередной раз мы видим попытки "обезличивания ситуации" с одной стороны и искусственного искажения смыслов — с другой. При задержании любого другого адвоката он имел бы свою фамилию, имя и отчество», — написал чеченский военный начальник.

Командир «Ахмата» отметил, что Шапиро представлял его интересы по делу об отравлении в феврале 2023 года. В рамках своей широкой адвокатской практики он также участвовал в этом разбирательстве, пояснил Алаудинов.

Он добавил, что спокойно воспринял арест адвоката. «Если он виновен, то соответствующие органы разберутся», — резюмировал генерал-майор.

8 октября стало известно, что в Москве Замоскворецкий суд арестовал адвоката адвокатской палаты Чеченской Республики Дениса Шапиро (известный как Дионисий Золотов) по обвинению в мошенничестве на 110 миллионов рублей.