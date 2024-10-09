Соседка описала характер расправившейся с двумя сестрами российской школьницы

Соседка заявила о замкнутости расправившейся с сестрами в Тольятти школьницы

Школьница, расправившаяся в Тольятти с двумя младшими сестрами, никогда не здоровалась с жильцами дома и была замкнутой. Так описала характер юной россиянки в беседе с RT ее соседка.

Женщина заявила, что узнала о трагедии от старшей дочери, которая проживала отдельно от матери с отчимом. Девушка призналась соседке, что на телах девочек были следы от укусов.

По ее словам, детей часто оставляли с подозреваемой в расправе. «Маленькая часто пищала, может, это ее и разозлило, устала», — поделилась соседка семьи. Женщина отметила, что у девочек была одна мать и разные отцы.

За день до преступления, по словам жительницы Тольятти, отец девочек ночевал на лавочке, их мать в минувшие выходные принимала в гостях подругу. Мужчина относился ко всем детям одинаково, «не делил их на своих и чужих», добавила соседка.

До этого стало известно, что в Тольятти расправившуюся с двумя сестрами школьницу отправили в психоневрологический диспансер.

8 октября на балконе квартиры на улице Лизы Чайкиной в Тольятти нашли девочек двух и пяти лет с ножевыми ранениями шеи и туловища. В совершении преступления заподозрили старшую 13-летнюю сводную сестру.