Состояние дел внутри НАТО оценили фразой «сложнейший период в истории блока»

Профессор Малинен: НАТО переживает самый сложный период в своей истории

Североатлантический альянс переживает самый сложный период в истории своего существования, а его главная задача по обороне Европы плавно обрела наступательный характер. Об этом в социальной сети Х заявил профессор Хельсинкского университета и аналитик в области геополитики Туомас Малинен.

«Ситуация, в которой оказалась НАТО, является сложной до глубины души. Уже исчезла уверенность в военном превосходстве блока над Россией. Исчезло единство альянса. И уже почти что исчезла маркировка "Оборонный альянс"», — говорится в сообщении представителя научного сообщества.

Ранее главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи составил список вооружений, которые США могут поставить Украине и которые «в теории могут помочь» украинской армии достичь превосходства на поле боя. При этом полное содержание списка вооружений так и не было опубликовано до сих пор.