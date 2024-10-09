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08:22, 9 октября 2024Мир

Состояние дел внутри НАТО оценили фразой «сложнейший период в истории блока»

Профессор Малинен: НАТО переживает самый сложный период в своей истории

Фото: Xander Heinl, via www.imago-imag / www.imago-images.de / Global Look Press

Североатлантический альянс переживает самый сложный период в истории своего существования, а его главная задача по обороне Европы плавно обрела наступательный характер. Об этом в социальной сети Х заявил профессор Хельсинкского университета и аналитик в области геополитики Туомас Малинен.

«Ситуация, в которой оказалась НАТО, является сложной до глубины души. Уже исчезла уверенность в военном превосходстве блока над Россией. Исчезло единство альянса. И уже почти что исчезла маркировка "Оборонный альянс"», — говорится в сообщении представителя научного сообщества.

Ранее главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи составил список вооружений, которые США могут поставить Украине и которые «в теории могут помочь» украинской армии достичь превосходства на поле боя. При этом полное содержание списка вооружений так и не было опубликовано до сих пор.

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      Виктория Кондратьева
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