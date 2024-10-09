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10:59, 9 октября 2024Россия

Совфед одобрил закон о лишении водительских прав за одно нарушение

Совфед одобрил закон о лишении прав до полутора лет за скрытие госномеров

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому водителей за скрытие госномеров транспортного средства будут лишать прав на срок до полутора лет. Это следует из трансляции заседания верхней палаты парламента.

Согласно действующему законодательству, за езду с грязными и нечитаемыми номерами водителей оштрафуют на 500 рублей, за их сокрытие грозит от одного до трех месяцев лишения прав или штраф в размере 5000 рублей.

Принятый закон предлагает усилить меры административной ответственности за скрытие номеров. В случае обнаружения у водителя на авто устройств, которые препятствуют идентификации номерных знаков, его лишат прав на срок от года до полутора лет с конфискацией установленных на знаках устройств. Лишением прав до полутора лет также будут наказывать тех, кто повторно управлял транспортным средством без номеров или пытался скрыть их.

Правительство внесло в Думу законопроект о лишении водительских прав на 1,5 года за сокрытие номеров в мае 2024 года. В пояснительной записке отмечалось, что законопроект затронет специальные устройства, позволяющие скрыть автомобильный регистрационный номер.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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