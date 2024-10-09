Союз театральных деятелей во главе с Машковым собрался отсудить отель в Ялте

Союз театральных деятелей во главе с Машковым поспорит за отель «Актер» в Ялте

Союз театральных деятелей (СТД) России, который возглавляет актер Владимир Машков, собрался отсудить «Парк-отель "Актер"» в Ялте. О спорах вокруг недвижимости сообщает РБК.

Комплекс находится на улице Дражинского. В 1905 году на этой территории находилась дача городского главы Ялты Артемия Еленева, а в 1956-м ее отдали под Дом творчества «Актер», где обычно отдыхали театральные деятели и их семьи. Сейчас на участке в 2,8 гектара расположены апартаменты со структурой гостиничного обслуживания, отель на 56 номеров, пляж, парк, SPA-центр и ресторан.

СТД собирается оспорить в суде состав акционеров компании «Дом творчества "Актер"» — на ее балансе находится этот курорт. С 2014 года фирма на 52,99 процента принадлежит союзу, а оставшимися 47,01 процента акций владеет компания «Еленев хаус».

В своем заявлении СТД просит лишить другого владельца доли в гостинице и стать единственным собственником комплекса. Союз обвиняет «Еленев хаус» в неправомерном завладении акциями. Со стороны СТД направили ходатайство о введении обеспечительных мер в отношении спорной доли.

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