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16:24, 9 октября 2024Россия

Стал известен годовой заработок лидера российской секты

«Страсти»: лидер секты «Звенящие кедры России» зарабатывает почти 20 млн рублей

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Заработок лидера секты «Звенящие кедры России» составляет почти 20 миллионов рублей в год, сообщают «Страсти».

Эта секта существует в России более 20 лет. Ее участники верят, что лидер секты Владимир Мегре нашел в глуши девушку Анастасию, обладающую даром ясновидения и способностью телепортироваться. Как верят участники секты, эта девушка якобы периодически общается с Мегре, а тот передает ее слова в своих книгах.

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Известно также, что зарабатывает Владимир Мегре не только на продаже книг. Вместе со своей семьей он сколотил целую бизнес-империю и торгует маслами с содержанием кедра, а также восстанавливающими потенцию «эликсирами» и многим другим. В общей сложности члены семьи Мегре являются учредителями и руководителями шести компаний.

Из открытых источников следует, что суммарная чистая прибыль этих компаний за 2023 год составила 19,3 миллиона рублей.

Ранее бывшая прихожанка секты «Новый завет» рассказала о «промывании мозгов» на проповедях.

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      Варвара Кошечкина
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