Стало известно о рассылке россиянам фейковых медкарт от мошенников для шпионажа

МВД предупредило россиян о рассылке мошенниками фейковых медкарт для шпионажа

Мошенники стали использовать для обмана и шпионажа за гражданами программное обеспечение под видом медицинских файлов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в киберполиции России.

В ведомстве предупредили о рассылке на телефоны россиян фейковых выписок из амбулаторной медкарты. На гаджеты скрыто устанавливается программное обеспечение, позволяющее хакерам удаленно управлять устройством и скачивать его данные.

7 октября МВД сообщило, что мошенники стали использовать для обмана россиян фальшивые приказы ФСБ.