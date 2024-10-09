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18:19, 9 октября 2024Силовые структуры

Стало известно о рассылке россиянам фейковых медкарт от мошенников для шпионажа

МВД предупредило россиян о рассылке мошенниками фейковых медкарт для шпионажа

Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»

Мошенники стали использовать для обмана и шпионажа за гражданами программное обеспечение под видом медицинских файлов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в киберполиции России.

В ведомстве предупредили о рассылке на телефоны россиян фейковых выписок из амбулаторной медкарты. На гаджеты скрыто устанавливается программное обеспечение, позволяющее хакерам удаленно управлять устройством и скачивать его данные.

7 октября МВД сообщило, что мошенники стали использовать для обмана россиян фальшивые приказы ФСБ.

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      Любовь Ширижик
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