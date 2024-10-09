Стало известно о рассылке россиянам фейковых медкарт от мошенников для шпионажа

Мошенники стали использовать для обмана и шпионажа за гражданами программное обеспечение под видом медицинских файлов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в киберполиции России.
В ведомстве предупредили о рассылке на телефоны россиян фейковых выписок из амбулаторной медкарты. На гаджеты скрыто устанавливается программное обеспечение, позволяющее хакерам удаленно управлять устройством и скачивать его данные.
7 октября МВД сообщило, что мошенники стали использовать для обмана россиян фальшивые приказы ФСБ.