Российская стилистка перечислила модные цвета в одежде на зиму

Стилист Анна Горошкова: одежда оливкового и винного оттенков будет модной зимой

Российская стилистка Анна Горошкова перечислила модные цвета в одежде на зиму. Ее комментарий приводит Pravda.ru.

По словам специалистки, в грядущем сезоне особенно актуален будет цвет бургунди — насыщенный винный оттенок, который подходит нарядам из кожи или шелка. Кроме того, популярным окажется кобальтовый синий, а также чистый белый и сливочный тона.

В то же время в качестве трендовой замены бежевым предметам гардероба эксперт посоветовала выбирать вещи оливкового цвета, который также является универсальным.

Ранее в октябре редакторы французской версии Vogue назвали трендовую обувь на осень и зиму.