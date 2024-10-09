Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:20, 9 октября 2024Ценности

Российская стилистка перечислила модные цвета в одежде на зиму

Стилист Анна Горошкова: одежда оливкового и винного оттенков будет модной зимой

Фото: Olesya Kuprina / Shutterstock / Fotodom

Российская стилистка Анна Горошкова перечислила модные цвета в одежде на зиму. Ее комментарий приводит Pravda.ru.

По словам специалистки, в грядущем сезоне особенно актуален будет цвет бургунди — насыщенный винный оттенок, который подходит нарядам из кожи или шелка. Кроме того, популярным окажется кобальтовый синий, а также чистый белый и сливочный тона.

В то же время в качестве трендовой замены бежевым предметам гардероба эксперт посоветовала выбирать вещи оливкового цвета, который также является универсальным.

Ранее в октябре редакторы французской версии Vogue назвали трендовую обувь на осень и зиму.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гостева
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ сообщила о предотвращенной попытке теракта в управлении МВД в Смоленске

      Онколог оценил влияние долгого сна по выходным на здоровье

      Стал известен годовой заработок лидера российской секты

      Россиянам назвали способы выбить скидку при покупке жилья

      Власти Феодосии сообщили о привлечении пожарных расчетов со всей России для ликвидации ЧС

      Внешность 70-летнего Джеки Чана на новом фото удивила фанатов

      Надвигающийся на США ураган станет самым разрушительным в истории

      Захарова объяснила важность культурного суверенитета России перед Западом

      Россияне стали больше интересоваться поездками на одном поезде

      Россия назвала отпиской ответ УВКПЧ по нарушению свободы вероисповедания на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше