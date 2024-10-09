Акции соцсети Трампа взлетели после митинга с Маском

Акции Trump Media взлетели на 19 процентов после митинга Трампа с Илоном Маском

По итогам торгов 8 октября акции Trump Media, управляющей созданной Дональдом Трампом социальной сетью Truth, взлетели почти на 19 процентов после того, как кандидат в президенты США провел предвыборный митинг в Пенсильвании с участием миллиардера, основателя Tesla и SpaceX Илона Маска. Об этом со ссылкой на торговые данные пишет CNBC

Этот торговый день стал четвертым подряд, который компания закончила в плюсе, что стало самым продолжительным периодом роста с июня, а средний объем торгов во вторник вырос в четыре раза. Однако в абсолютных значениях стоимость акций почти в четыре раза ниже пиковых значений, достигнутых в конце марта — 21,8 доллара против 79,38 доллара.

При этом эксперты отмечают, что с точки зрения положения дел в самой компании акции скорее должны были бы падать. Дело в том, что из нее начали бежать топ-менеджеры.

За последнее время Trump Media покинули операционный директор Эндрю Нортволл и главный директор по продуктам Сандро де Мораэс. Ни сами управляющие, ни компания не комментировали перестановке в руководстве.

Митинг 5 октября состоялся на том же месте, где в июле на Трампа было совершено покушение. Участие Маска стало главным его событием, потому что впервые один из богатейших людей США открыто поддержал Трампа и заявил, что только он сможет спасти демократию, а США придет конец в случае победы кандидата от демократов Камалы Харрис.