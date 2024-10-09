Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:39, 9 октября 2024Путешествия

Туристов предупредили о распространенном виде мошенничества на популярном курорте Европы

Фото: Joan Mateu / AP

Британский блогер, проживающий на Тенерифе, Испания, предупредил туристов о распространенном на популярном курорте Европы виде мошенничества. Об этом он рассказал в своем TikTok-аккаунте, на что обратило внимание издание The Mirror.

Материалы по теме:
Туристка отправилась в горы, где орудовали маньяки, и пропала. Ее кости нашли через 23 года, но в деле все еще много тайн
Туристка отправилась в горы, где орудовали маньяки, и пропала.Ее кости нашли через 23 года, но в деле все еще много тайн
9 июня 2024
«Ад с 1001 демоном» Россиянин пропал в джунглях Колумбии и нашелся через три месяца. Что ему пришлось пережить?
«Ад с 1001 демоном»Россиянин пропал в джунглях Колумбии и нашелся через три месяца. Что ему пришлось пережить?
24 апреля 2024

По словам пользователя с ником @Seb_tenerife, аферисты подходят к туристам под видом иностранцев и говорят, что отбились от группы. Они просят дать телефон, чтобы совершить звонок. Но как только человек разблокирует смартфон, преступник хватает его и сбегает. Автор ролика попросил туристов быть осторожнее.

Ранее стало известно, что в Турции гиды придумали новую мошенническую схему и водили туристов по выдуманным достопримечательностям в Каппадокии. Уточняется, что некоторые туристические организации продавали туры по историческим руинам, которых на самом деле нет.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Вучич впервые не поздравил Путина с днем рождения. Что изменилось в отношениях Сербии и России?

      Агата Муцениеце покинула Россию без своих детей после суда с Прилучным

      Российские войска уничтожили дивизион Patriot в Днепропетровской области

      Трамп заявил о попытке полного отказа от ядерного оружия при его президентстве

      44-летняя певица Слава снялась топлес

      За полярным кругом поймана уникальная белая щука

      Зеленский назвал первый пункт своего «плана победы»

      Туристов предупредили о распространенном виде мошенничества на популярном курорте Европы

      В WhatsApp появится новая функция

      «Хезболла» в ответ атаковала Израиль десятками ракет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше