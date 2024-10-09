Туристов предупредили о распространенном виде мошенничества на популярном курорте Европы

Британский блогер, проживающий на Тенерифе, Испания, предупредил туристов о распространенном на популярном курорте Европы виде мошенничества. Об этом он рассказал в своем TikTok-аккаунте, на что обратило внимание издание The Mirror.

По словам пользователя с ником @Seb_tenerife, аферисты подходят к туристам под видом иностранцев и говорят, что отбились от группы. Они просят дать телефон, чтобы совершить звонок. Но как только человек разблокирует смартфон, преступник хватает его и сбегает. Автор ролика попросил туристов быть осторожнее.

Ранее стало известно, что в Турции гиды придумали новую мошенническую схему и водили туристов по выдуманным достопримечательностям в Каппадокии. Уточняется, что некоторые туристические организации продавали туры по историческим руинам, которых на самом деле нет.