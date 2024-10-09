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09:43, 9 октября 2024Культура

У Василия Ливанова выявили поражение мозга

Mash: у актера Василия Ливанова выявили опасное поражение мозга

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врачи выявили у народного артиста РСФСР Василия Ливанова, известного по роли детектива Шерлока Холмса в советском цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», опасное поражение мозга из-за недостаточного уровня кислорода в крови. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, у артиста парализовало правую часть тела. Отмечается, что звезде советских фильмов грозит когнитивная дисфункция и психические расстройства, если ситуация не изменится.

Mash пишет, что у актера также присутствуют признаки сердечной и дыхательной недостаточности.

Ранее сообщалось, что состояние Василия Ливанова улучшилось.

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      Варвара Кошечкина
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