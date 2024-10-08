Врачи рассказали о состоянии здоровья Василия Ливанова

В больнице сообщили, что состояние Василия Ливанова улучшилось

Состояние народного артиста РСФСР Василия Ливанова, известного по роли детектива Шерлока Холмса в советском цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», улучшилось. Подробности стали известны журналистам РИА Новости от врачей НИИ имени Склифосовского.

«Василий Борисович (Ливанов): реанимация неврологии, находится в состоянии средней тяжести», — сообщили в медучреждении.

До этого в больнице заявили, что актер находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что во время операции у Ливанова остановилось сердце. Из-за этого его пришлось подключить к аппарату ИВЛ.

О госпитализации звезды советских фильмов стало известно 1 октября.