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11:15, 9 октября 2024Мир

Украину назвали затухающей темой для ООН

Замглавы МИД Вершинин заявил, что Украина стала затухающей темой для ООН

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Вопрос Украины по сравнению с прошлым и позапрошлым годами стал «затухающей темой» в ООН. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин в ходе пресс-конференции, посвященной итогам участия российской делегации в неделе высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Украина — затухающая тема, не услышали ничего нового. Был [президент Украины Владимир] Зеленский, были попытки его продвигать, но реального желания урегулировать проблему не услышали», — отметил дипломат.

По словам Вершинина, западные страны периодически разжигают эту проблему в рамках международной организации, преследуя корыстные цели.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в ходе Генеральной Ассамблеи ООН выразил надежду на то, что властям США хватит разума не давать Киеву разрешения на удары западным дальнобойным оружием вглубь российской территории. Он предупредил, что последствия разрешения Вашингтона на подобные удары «очевидны для всех».

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      Лина Пивоварова
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